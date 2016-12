Borsa Usa positiva su ottimismo Cipro, balzo Nike

NEW YORK, 22 marzo (Reuters) - Wall Street è positiva dopo l'accordo a livello bancario raggiunto tra Grecia e Cipro che attenua le proccupazioni per uno shock finanziario dalla zona euro.

Cipro e Grecia hanno trovato un accordo per l'acquisizione delle divisioni greche di banche cipriote.

La preoccupazione è "lo shock psicologico legato al fatto che si possa dire in modo credibile: 'Cipro è fuori, sono da soli, non devono prendere misure di austerità', dice Art Hogan, direttore di Lazard Capital Markets a New York. "A quel punto chi potrebbe fermare la Grecia dal fare la stessa cosa? E così parte la reazione a catena".