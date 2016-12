Borsa Usa, indici in rialzo su attenuarsi preoccupazioni su Cipro

NEW YORK, 22 marzo (Reuters) - Gli indici di Wall Street rimbalzano dopo il ribasso di ieri, mentre l'accordo a livello bancario raggiunto tra Grecia e Cipro attenua le proccupazioni per il paese vicino al fallimento.

Cipro e Grecia hanno infatti trovato un accordo per l'acquisizione delle divisioni greche di banche cipriote.

La Russia nel frattempo ha respinto le richieste di aiuto da parte di Nicosia. Ai leader ciprioti non resta quindi che cercare di raggiungere un accordo di salvataggio con l'Unione europea entro la prossima settimana o affrontare il collasso del proprio sistema finanziario e un'uscita dalla zona euro che potrebbe avere conseguenze sull'intero blocco.

"Se da un lato il mercato è vulnerabile perchè è salito molto, dall'altro l'economia americana è in una buona forma e posizione per resistere a quanto sta accadendo a Cipro e nella zona euro", spiega Randy Frederick, managing director di trading e derivati di Charles Schwab.

TIFFANY ha registrato un utile leggermente più alto delle attese nel trimestre e annunciato che le vendite nette a livello globale aumenteranno tra il 6 e l'8% nell'anno fiscale in corso, in crescita in tutte le regioni. Il titolo sale del 2,3%.