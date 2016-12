Borsa Usa debole, su tecnologici pesa tonfo Oracle

NEW YORK, 21 marzo (Reuters) - La borsa Usa si muove in territorio negativo, con i tecnologici appesantiti da Oracle, mentre gli occhi degli investitori restano puntati sugli eventi a Cipro e sui tentativi del paese di evitare un collasso delle banche.

I forti ribassi dei tecnologici mettono in ombra i dati macro che confermano il cammino di ripresa dell'economia Usa, tra cui il miglioramento dell'attività industriale nella regione medio-atlantica.

Nonostante i cali odierni l'S&P resta in rialzo di circa il 9% da inizio anno e il Dow del 10%.

"C'è sicuramente ancora spazio al rialzo. In molte giornate vediamo il mercato partire negativo ma poi riuscire a recuperare alla fine della seduta. Questa è la forza del mercato", commenta Frank Gretzanalista tecnico di Shields & Co a New York.