Wall Street - Stocks to watch del 21 marzo

L'agenda macroeconomica prevede il dato sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, stimate in crescita a 342.000 unità, l'indice Pmi manifatturiero di marzo, che dovrebbe salire a 55, le vendite di abitazioni esistenti di febbraio, previste in aumento a 5 milioni di unità, il leading indicator di febbraio, stimato in rialzo a +0,4%, e l'indice Philly Fed del mese in corso, che dovrebbe migliorare a -2.