Wall Street - Stocks to watch del 20 marzo

NEW YORK, 20 marzo (Reuters) - Partenza attesa con segno più per l'azionario Usa, con i futures sugli indici di Wall Street che muovono al rialzo nel giorno del meeting Fed sui tassi di interesse e sulle manovre di stimolo economico.

La banca centrale statunitense dovrebbe decidere di continuare con gli acquisti mensili da 85 miliardi di dollari nonostante il miglioramento dei dati macro Usa. Questo perchè il ravvivarsi della crisi dell'eurozona, in scia alla questione cipriota, è un campanello d'allarme che contribuisce a ricordare come il fattore rischio nel contesto economico globale non sia stato sopito.