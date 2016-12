Borsa Usa, timori Cipro, cali comparto bancario pesano su indici

La notizia del piano di salvataggio per Cipro, diffusa nel weekend, è giunta dopo l'interruzione del rally dell'indice S&P 500, durato 10 settimane, mentre, come è accaduto in Europa, gli investitori hanno colto oggi l'occasione per monetizzare parte dei recenti rialzi dell'azionario Usa. Nonostante il declino odierno, però, l'S&P si appresta a chiudere il trimestre migliore dell'ultimo anno.