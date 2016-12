Borsa Usa, indici deboli, giù banche su timori legati a Europa

NEW YORK, 18 marzo (Reuters) - L'azionario Usa è in flessione, oggi, penalizzato dall'annuncio del piano di salvataggio per Cipro che sta facendo scendere i titoli bancari, sull'eventualità che il progetto di prelievo forzoso sui depositi bancari ciprioti possa allargarsi e minacciare la stabilità dell'eurozona.

Le perdite a Wall Street hanno anche dato agli investitori un motivo in più per trarre profitto dopo il recente rally delle borse Usa.

I titoli più penalizzati oggi sono i bancari, come Bank of America in calo dell'1,6% a 12,37 dollari, Jp Morgan Chase in discesa del 2% a 49,02 dollari e Citigroup in ribasso del 2,5% a 46,10 dollari.