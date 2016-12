Wall Street - Stocks to watch del 15 marzo

NEW YORK, 15 marzo (Reuters) - Per la borsa Usa si profila un avvio poco mosso in attesa di un'ondata di dati macroeconomici.

Nella ricca agenda odierna figurano l'indice manifatturiero della Fed di New York per marzo, i prezzi al consumo di febbraio, la produzione industriale sempre per febbraio e la fiducia dei consumatori Thomson Reuters/Università del Michigan per il mese in corso.

Dati incoraggianti sul mercato del lavoro ieri hanno aiutato il Dow Jones a portare la sua serie vincente a 10 sedute consecutive, mentre l'S&P ha terminato appena sotto il massimo storico di chiusura di 1.565,15.

Attorno alle 13,05 il futures giugno sullo S&P 500 guadagna un frazionale 0,01%, il derivato sul Nasdaq sale dello 0,11%, quello sul Dow Jones cede lo 0,02%.

Stabile anche il mercato l'obbligazionario, con il benchmark decennale che rende il 2,037%.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* La Federal Reserve ha detto a GOLDMAN SACHS GROUP e JPMORGAN CHASE & CO che devono sistemare alcuni errori nelle modalità di determinare il payout agli azionisti ma hanno comunque approvato i piani per buyback e dividendi delle due banche. JPMorgan cede il 2% circa nel pre-borsa mentre la rivale BANK OF AMERICA sale del 3,8%. L'istituto ieri ha annunciato un piano di buyback da 5 miliardi di dollari e il riacquisto di azioni privilegiate per 5,5 miliardi a seguito dell'approvazione da parte della Fed del piano sul patrimonio.