Wall Street - Stocks to watch del 13 marzo

NEW YORK, 13 marzo (Reuters) - I futures sulla borsa Usa sono in leggero ribasso, con le borse europee che calano dai massimi, dopo l'asta del debito italiano che ha visto una domanda debole e prima dei dati Usa.

* BOEING sotto i riflettori dopo aver guadagnato il via libera dall'autorità per il test di una nuova batteria per il 787 Dreamliner, facendo un passo verso il ritorno in servizio del velivolo.