Borsa Usa, indici si rafforzano, S&P su massimi intraday da 2007

NEW YORK, 11 marzo (Reuters) - Gli indici di Wall Street muovono al rialzo: la debolezza dei primi scambi lascia il posto agli acquisti, che spingono l'indice S&P 500 verso i massimi intraday dall'ottobre 2007 a un passo dai picchi di sempre.

Il 'fattore paura' è sceso ai minimi dall'aprile 2007 e ciò suggerisce come gli investitori non si siano lasciati intimorire dal consolidamento visto oggi in mattinata. L'indice di volatilità è calato del 5,5%.