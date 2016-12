Wall Street - Stocks to watch del 7 marzo

NEW YORK, 7 marzo (Reuters) - I futures sull'azionario Usa suggeriscono nuovi lievi guadagni per la borsa Usa che dovrebbe proseguire il recente movimento rialzista che ieri ha portato l'indice Dow a rinfrescare nuovi livelli record sui segnali di miglioramento del mercato del lavoro.

Come sempre il focus è soprattutto sulle parole di Draghi per cogliere eventuali aperture ad un taglio dei tassi nei prossimi mesi.

Sul fronte macro Usa l'agenda di oggi include i dati sul commercio estero e sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione settimanali, entrambi attesi per le 14,30 italiane. In arrivo, per la stesa ora, anche i numeri sulla produttività per il quarto trimestre.