Borsa Usa, Dow ritraccia da massimi intraday su cautela investitori

NEW YORK, 6 marzo (Reuters) - L'indice Dow Jones ha segnato un nuovo record intraday, spinto dai segnali di miglioramento del mercato del lavoro statunitense. Tuttavia, a metà seduta riduce i guadagni in scia al calo degli altri indici sui timori di una fine vicina del recente rally che ha trovato appoggio nel rafforzamento dell'economia, nel sostegno della Fed e nelle valutazioni attraenti rispetto ad altri asset.

"Il denaro da investire nell'azionario è ancora molto. Stiamo osservando una fuoriuscita dal mercato delle obbligazioni degli investitori che però ancora non investono nell'equity pur avendone la possibilità", dice JJ Kinahan, strategist di TD Ameritrade.

Non va meglio il settore delle telecomunicazioni, dove è debole AT&T.

Sul Nasdaq pesa il calo di Microsoft, multata dall'autorità antitrust dell'Ue per 561 milioni di euro per aver mancato la promessa di offrire ai consumatori europei una scelta sul browser Web.

In rialzo i finanziari, soprattutto KBW Bank Index e Bank of America.

STAPLES INC cede oltre il 6% sulla scia dei risultati. I ricavi a livello di trimestre si sono mostrati sotto le attese e le previsioni per gli utili dell'esercizio in corso sono sotto le attese degli analisti.