Borsa Usa, Dow rinnova massimi storici su dati lavoro Adp

NEW YORK, 6 marzo (Reuters) - A un'ora e mezzo dall'avvio delle contrattazioni gli indici di Wall Street sembrano aver perso la loro spinta propulsiva, che aveva portato il Dow Jones a toccare nuovi massimi storici sulla scia dei dati Adp sull'occupazione.

Più in generale il rally del mercato azionario continua a trovare appoggio nel rafforzamento dell'economia, nel sostegno della Fed e dalle valutazioni attraenti rispetto ad altri asset.

"Le azioni non sembrano care", spiega Paul Hogan, co-manager di FAM Equity-Income Fund a Cobleskill, New York.

Tra i singoli titoli STAPLES INC cede oltre il 6% sulla scia dei risultati. I ricavi a livello di trimestre si sono mostrati sotto le attese e le previsioni per gli utili dell'esercizio in corso sono sotto le attese degli analisti.