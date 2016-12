Wall Street - Stocks to watch del 6 marzo

NEW YORK, 6 marzo (Reuters) - I futures sull'azionario Usa indicano nuovi guadagni per Wall Street, che dovrebbe partire in rialzo dopo il rally stellare della vigilia che ha portato l'indice Dow Jones verso picchi record.

Gli investitori guarderanno oggi al report Adp sull'occupazione del settore privato a febbraio per trarre prime indicazioni in vista dell'atteso dato sui non farm-payroll di venerdì. L'agenda macro prevede anche la diffusione dei nuovi dati sui beni durevoli e sugli ordini all'industria di gennaio.

Pochi i risultati corporate in calendario oggi, tra cui quelli di PetSmart. Con la stagione delle trimestrali agli sgoccioli, il 92% delle società che hanno riportato i conti fino ad oggi ha battuto le attese degli analisti in media dello 0,7%, secondo dati Thomson Reuters Starmine.

Attorno alle 13 italiane, il futures sullo S&P 500 sale dello 0,37%%, il derivato sul Nasdaq avanza dello 0,34% e il contratto a marzo (scadrà il 15) sul Dow Jones guadagna lo 0,36%.

In calo i prezzi dei Treasuries Usa nella mattinata europea, con il decennale che cede 7/54 e rende l'1,92%, mentre il trentennale scivola di 15/32 e rende il 3,13%.

I titoli in evidenza oggi:

* L'autorità antitrust dell'Ue ha multato MICROSOFT per 561 milioni di euro per aver mancato la promessa di offrire ai consumatori europei una scelta sul browser Web.

* SMITH & WESSON HOLDING ha rivisto in meglio, per la terza volta, l'outlook sulle vendite annue, grazie a un aumento della domanda di armi in previsione della prossima stretta legislativa sul possesso. Tuttavia, la società riferisce di non essere in grado di soddisfare la richiesta, sebbene gli impianti abbiano lavorato a piena capacità nell'ultimo trimestre.