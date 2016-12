Borsa Usa debole ma poco mossa, pesano timori su crescita globale

NEW YORK, 4 marzo (Reuters) - Si muovono leggermente al di sotto della chiusura di venerdì gli indici di Wall Street, penalizzati da realizzi da mettere in relazione all'orientamento almeno temporaneamente 'risk off' che prevale tra gli investitori.

Nel fine settimana, Pechino ha inoltre annunciato che potrebbe mettere in atto ulteriori misure per contrastare il possibile insorgere di una bolla immobiliare.

"Prevale un clima di forte cautela ma non prevedo che la discesa degli indici abbia molto spazio perché molti investitori sono ancora corti, pronti ad acquistare in caso di flessione" osserva Alan Lancz, presidente di Alan B. Lancz & Associates Inc di Toledo in Ohio.