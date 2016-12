Wall Street - Stocks to watch del 4 marzo

NEW YORK, 4 marzo (Reuters) - Gli indici Usa sono attesi in calo, con i futures di Wall Street che esprimono per la seduta odierna un'apertura sottotono, in linea con l'andamento dell'azionario del vecchio continente.

A frenare gli investitori sono soprattutto i timori per la crescita economica in Cina e per i tagli alla spesa pubblica negli Usa, oltre alle incertezze sulla governabilità italiana.

Pochi i market mover d'oltreoceano. L'agenda macroeconomica prevede per oggi pomeriggio soltanto la diffusione del nuovo dato sull'Ism manifatturiero di New York, mentre sul fronte trimestrali non ci sono risultati corporate in calendario.

Attorno alle 13,40 italiane, il futures sullo S&P 500 perde lo 0,24%, il derivato sul Nasdaq scende dello 0,46% e il contratto a marzo (scadrà il 15) sul Dow Jones arretra dello 0,39%.

Venerdì la borsa Usa ha chiuso in modesto rialzo. I guadagni dell'indice S&P 500 sono rimasti limitati, in una settimana generalmente volatile per l'azionario americano.

Poco mossi i prezzi dei Treasuries Usa nella mattinata europea, con il benchmark decennale che scende di 1/32 e rende l'1,848%, mentre il trentennale cede 3/32 per un rendimento del 3,059%.

I titoli in evidenza oggi: