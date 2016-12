Wall Street - Stocks to watch dell'1 marzo

NEW YORK, 1 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta debole.

Da Cina e zona euro arrivano segnali che non fanno ben sperare per l'economia mondiale.

L'agenda macroeconomica Usa prevede le spese reali e i redditi personali di gennaio, stimati rispettivamente in crescita dello 0,2% e in calo del 2,2%, l'indice Pmi manifatturiero Markit finale di febbraio, l'indice sulla fiducia dei consumatori Reuters-Michigan sempre del mese scorso, previsto stabile a 76,3, le spese per costruzioni di gennaio, che dovrebbero essere salite dello 0,4%, l'Ism manifatturiero di febbraio, stimato in calo a 52,5, e le vendite di auto del mese scorso, che dovrebbero evidenziare una flessione a 15,10 milioni di unità.