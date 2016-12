Borsa Usa in leggero rialzo, mercato cauto dopo ultimi massimi

NEW YORK, 28 febbraio (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono in lieve rialzo puntando alla terza seduta consecutiva di guadagni. Il mercato accoglie positivamente gli ultimi aggiornamenti macroeconomici nonostante il dato sul Pil abbia deluso le aspettative ma dopo i nuovi picchi toccati ieri preferisce procedere con cautela.

"Il mercato sembra discontinuo, e penso che gli investitori dovrebbero sfruttare questa fase come una opportunità per vedere sui rialzi", dice Matt McCormick, gestore a Bahl & Gaynor.

"E' un contesto nel quale qualche investitore dovrebbe comportarsi in modo conservativo piuttosto che aggressivo", aggiunge.

Per contro le richieste settimanali di sussidi per la disoccupazione sono in discesa e il Pmi di Chicago di febbraio è salito sopra le attese ai massimi degli ultimi undici anni.