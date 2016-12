Borsa Usa, indici peggiorano su dati macro deboli

NEW YORK, 21 febbraio (Reuters) - Gli indici di Wall Street ampliano i ribassi e si preparano a incassare la prima flessione di due giorni consecutivi da novembre, dopo che la debolezza dei dati macro ha reso evidente che le attese sulla crescita economica erano fin troppo ottimistiche.

Ieri l'S&P 500 e il Nasdaq hanno registrato ieri il calo peggiore dall'inizio dell'anno, mentre i dati economici odierni non sono riusciti ad attenuare il nervosismo degli investitori preoccupati che la Fed possa rallentare le misure di stimolo all'economia e per i colloqui in corso sul bilancio a Washington.