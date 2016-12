Wall Street - Stocks to watch del 21 febbraio

MILANO, 21 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street indicano una partenza in flessione per la borsa Usa, con l'indice S&P 500 che dovrebbe estendere le perdite di ieri, quando ha visto il crollo peggiore degli ultimi tre mesi.

Anche i mercati europei sono deboli in scia ai timori che la Federal Reserve possa ridurre o chiudere anticipatamente il piano di stimoli che hanno contribuito al rialzo dei mercati azionari degli ultimi mesi.

Sul fronte macro Usa sono attese per oggi le nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, per cui gli analisti si attendono un balzo a 355.000 dalle 341.000 della settimana scorsa. Saranno poi diffuse le stime flash di Markit sul Pmi manifatturiero di febbraio, le cifre sulle vendite immbiliari in corso e il leading indicator di gennaio.