Wall Street - Stocks to watch del 24 gennaio

NEW YORK, 24 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street indicano un'apertura con segno negativo per la borsa Usa, con il titolo di Apple che rimarrà nel focus dopo i risultati sotto le attese resi noti dalla società ieri.

Intanto, il trading è stato poco mosso stamane in Europa: la delusione per i conti del colosso Usa, che ha incrementato i timori sulle trimestrali del settore tecnologico, è stata in parte compensata dai dati economici incoraggianti provenienti dalla Cina.