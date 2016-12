Borsa Usa cauta su trimestrali, salgono Dow e S&P

NEW YORK, 22 gennaio (Reuters) - La borsa Usa è tendenzialmente positiva negli scambi della tarda mattinata, ma i rialzi sono frenati dalla cautela per i risultati societari.

"Il mercato è in fase attendista e aspetta di vedere come sono le trimestrali di questa settimana, dal momento che ci sono alcuni grossi nomi", commenta Fred Dickson di D.A. Davidson & Co.