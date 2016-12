Wall Street - Stocks to watch del 16 gennaio

NEW YORK, 16 gennaio (Reuters) - Apertura attesa in ribasso a Wall Street, dove i futures sugli indici muovono sotto la parità a circa due ore dall'inizio delle contrattazioni.

Il mood è sottotono anche sulle piazze azionarie europee, che ritracciano in scia alle prese di profitto, dopo il recente balzo che le ha portate sui massimi plurimensili.

L'agenda macro Usa prevede per oggi la diffusione dei nuovi dati sui prezzi al consumo e sui redditi reali di dicembre, oltre a quelli sui flussi di capitale netti a novembre e su produzione industriale e capacità di utilizzo a dicembre.

Ieri gli indici di Wall Street hanno chiuso positivi in scia a dati sulle vendite al consumo migliori delle attese, con il Dow Jones in rialzo dello 0,20% e l'S&P 500 dello 0,11%. Apple ha zavorrato il Nasdaq per il terzo giorno consecutivo, facendolo scendere dello 0,2%.