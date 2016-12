Borsa Usa, lieve calo su Apple, timori trattative debito

MILANO, 15 gennaio (Reuters) - L'azionario Usa è debole appesantito dal ribasso di Apple, in un mercato fermo sui timori legati allo scontro politico per alzare il limite sul debito pubblico.

Il segno negativo è "in parte il risultato del peso di Apple sul mercato, in particolare sugli indici. Ha un forte impatto anche sulla psicologia degli investitori, perché ha fatto così bene in passato", dice Peter Kenny, direttore di Knight Capital a Jersey City, New Jersey.