Borsa Usa positiva dopo dati occupazione, Dow su max 5 anni

NEW YORK, 5 ottobre (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono in rialzo, con il Dow Jones che si arrampica sino ai massimi da circa cinque anni.

Partito al galoppo grazie ai dati sulla creazione di posti di lavoro negli Usa a settembre, che hanno confermato i segnali di miglioramento del mercato occupazionale, il listino di New York ha perso slancio progressivamente.

Sprint Nextel corre (+3% circa) sulle indiscrezioni riguardanti una possibile offerta per MetroPcs (+0,7% circa), concorrente rispetto al progetto di integrazione tra quest'ultima e T-Mobile, controllata di Deutsche Telekom .

Tra gli altri titoli in evidenza, First Solar precipita (-11% circa): Avian Securities ne ha tagliato il rating, citando problemi per un prodotto del produttore di moduli fotovoltaici.