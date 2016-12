Borsa Usa in rialzo su parole Draghi e sussidi, cade HP

NEW YORK, 4 ottobre (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono in rialzo, sostenuti dalle dichiarazioni del presidente della Bce, Mario Draghi.

Nel corso della conferenza stampa mensile, Draghi ha rassicurato sugli strumenti a disposizione della banca centrale per contrastare la crisi del debito.

Le parole del numero uno della Bce sugli acquisti di bond dei singoli paesi della zona euro, lette dai mercati in una prospettiva di salvataggio della Spagna, si sono tradotte in progressi dei titoli finanziari.

Tra i titoli in evidenza, debutto negativo per Berry Plastics (-6% circa), sebbene il produttore di articoli in plastica abbia prezzato l'Ipo al minimo del range indicativo.