Borsa Usa positiva su dati occupazione e Ism servizi, crolla H&P

NEW YORK, 3 ottobre (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in rialzo sostenuti dai dati sull'occupazione e sul settore dei servizi Usa migliori delle attese, mentre precipita il titolo di Hewlett-Packard, ai minimi di nove anni sulle previsioni a tinte fosche della società per il 2013.

Sul fronte macro, il settore privato Usa ha registrato in settembre la creazione di 162.000 nuovi posti di lavoro, sopra le attese degli economisti. In rafforzamento anche il tasso di crescita del settore servizi Usa, grazie all'accelerazione del flusso di nuovi ordinativi.

A offuscare il sentiment degli investitori sono arrivati in giornata i segnali di rallentamento economico in Cina. "La Cina sta tirando il freno come gli Usa, ma almeno qui la crescita continua. La vera domanda però è se l'Europa ci trascinerà tutti nel baratro", dice Frank Lesh, analista e broker di FuturePath Trading Llc a Chicago.

Intorno alle 19,10 italiane il Dow Jones guadagna lo 0,28%, il Nasdaq lo 0,6% e lo Standard & Poor's 500 lo 0,49%.

Crolla del 7% Hewlett-Packard sulla scia delle previsioni negative rese note dalla società per il 2013 che parlano di un calo del fatturato per tutte le divisioni escluso il segmento software.

Best Buy guadagna il 3,7% dopo che il fondatore Richard Schulze e almeno quattro società di private equity hanno iniziato a esaminare il dossier della catena di negozi di elettronica, mettendo in atto i primi passi verso una potenziale acquisizione del gruppo da parte dei fondi per 11 miliardi di dollari.

Sale del 3,6% il titolo di Shares of Family Dollar Stores su conti trimestrali in rialzo, mentre sulle perdite del quarto trimestre Monsanto cede l'1,7%.