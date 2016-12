Wall Street - Stocks to watch del 3 ottobre

NEW YORK, 3 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono misti, facendo prospettare una partenza contrastata per la borsa Usa, in scia all'andamento dei mercati europei in cui il sentiment rimane incerto a causa dei timori sugli sviluppi spagnoli e sui segnali di rallentamento in Cina.

Il settore dei servizi cinese ha perso smalto a settembre, con un indice Pmi ai minimi di due anni a causa di un rallentamento del manifatturiero che comincia a farsi sentire anche sugli altri settori dell'economia.

Sul fronte macro Usa sono attesi nel primo pomeriggio i numeri sui nuovi occupati del settore privato a settembre. Il consensus parla di un incremento di 143.000 unità rispetto alle 201.000 di agosto. Saranno resi noti anche i nuovi dati sull'Ism non manifatturiero di settembre, atteso a 53,2 punti.

Per quanto riguarda i risultati corporate, in calendario le trimestrali di Marriot e Monsanto.

Intorno alle 13,10 italiane, il futures sul Dow Jones guadagna lo 0,01%, quello sull'S&P 500 cede lo 0,03% e quello sul Nasdaq sale dello 0,08%.

I Treasuries sono leggero in rialzo nella mattinata europea sui dati cinesi con il decennale che guadagna 3/32 e rende l'1,609%, e il trentennale in aumento di 4/32 per un rendimento del 2,808%.

I titoli in evidenza: