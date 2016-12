Borsa Usa negativa, pesano incertezze su salvataggio Spagna

NEW YORK, 2 ottobre (Reuters) - Gli indici di Wall Street perdono terreno indeboliti da timori e incertezze sul salvataggio finanziario della Spagna, con gli investitori che presagiscono l'arrivo di trimestrali Usa deludenti e si attivano nelle prese di profitto.

Gli indici si sono dimostrati incapaci di sostenere un rally nonostante le attese per la richiesta da parte della Spagna di aiuti europei, mossa che segnerebbe un passo in avanti importante per la risoluzione della crisi della zona euro.