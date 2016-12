Wall Street - Stocks to watch del 2 ottobre

NEW YORK, 2 ottobre (Reuters) - Puntano al rialzo gli indici di Wall Street, facendo prospettare una partenza positiva per la Borsa Usa, quando mancano poco più di due ore all'apertura.

In Europa, dopo un avvio debole, i mercati si muovono in territorio positivo, anche se tra gli investitori prevale l'incertezza sul se e quando la Spagna inoltrerà richiesta per ottenere gli aiuti internazionali.