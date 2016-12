Borsa Usa piatta dopo dati occupazione, focus su Fed

NEW YORK, 7 settembre (Reuters) - Seduta poco mossa per la borsa Usa, con gli investitori che soppesano le possibilità che i dati sull'occupazione più deboli del previsto spronino la Federal Reserve a lanciare un altro round di misure di stimoli economici.

Gli occupati non agricoli statunitensi ad agosto sono aumentati soltanto di 96.000 unità e se il tasso di disoccupazione è calato all'8,1% dall'8,3% di luglio questo è dovuto principalmente al fatto che molti americani hanno rinunciato a cercare lavoro.

I deboli dati preparano potenzialmente il terreno alla Fed - che ha in programma una riunione la prossima settimana - per un'iniezione di nuovo denaro in un'economia stagnante.