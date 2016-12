Borsa Usa poco mossa con scambi sottili dopo dati macro misti

NEW YORK, 28 agosto (Reuters) - La borsa Usa si mantiene intorno alla parità in un'altra seduta sottile, in cui dati macro contrastanti hanno fornito agli investitori scarse indicazioni sulla possibilità che questa settimana il presidente della Fed Ben Bernanke segnali una nuova tornata di misure di stimolo.

Bernanke parlerà venerdì a una conferenza a Jackson Hole, Wyoming, e i mercati sono in attesa di vedere se annuncerà nuove misure per rilanciare la crescita economica. Le aspettative sono per un terzo round di "quantitative easing" ma il numero uno della Fed potrebbe non dare dettagli sulla tempistica dell'eventuale iniziativa.