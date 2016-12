Borsa Usa positiva su piani Bce per acquisto bond, parole Bernanke

NEW YORK, 24 agosto (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono moderatamente positivi, sostenuti dall'anticipazione che la Bce sta valutando la fissazione di una banda d'oscillazione dei rendimenti nel nuovo programma di acquisto di bond.

Positivo l'impatto delle parole del presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, che, in una lettera inviata alla commissione di supervisione del Congresso, ha ribadito di non escludere la possibilità di un nuovo stimolo monetario per dare spinta all'economia.