Borsa Usa, indici scivolano su timori eurozona, dati macro

NEW YORK, 24 agosto (Reuters) - Gli indici di Wall Street scivolano dopo le dichiarazioni di Angela Merkel sul fatto che la Germania, così come la Francia, vuole rimanere nell'eurozona, ma ritiene fondamentale che Atene adempia ai suoi doveri.

Lo scenario macro contrastato va ad aggravare l'incertezza dei mercati sul se e quando la Fed agirà con nuovi stimoli per contrastare la crisi.

I segnali poco rassicuranti dall'Europa, inoltre, contribuiscono a mantenere i trader lontani dagli asset più rischiosi. I discorsi di Merkel non sono stati in grado di rassicurare i mercati, spiega infatti un analista.

Alle 16,25 italiane Wall Street è poco mossa con l'indice Dow Jones che perde lo 0,05%, l'S&P 500 in calo dello 0,06%, il Nasdaq Composite giù dello 0,07%.

Tra i singoli titoli, Autodesk scivola di quasi il 6% dopo il declassamento di vari broker all'indomani dei risultati trimestrali, deludenti per la prima volta in quasi due anni.

Balza invece Supervalu (+10%) con una serie di advisor alla ricerca di potenziali acquirenti per l'intero business, riferisce Bloomberg.

Google perde quasi due punti percentuali. La società attende di apparire in tribunale in California per la causa contro Oracle sul copyright.