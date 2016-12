Wall Street - Stocks to watch del 24 agosto

NEW YORK, 24 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza.

In assenza di trimestrali in calendario, l'attenzione è puntata sull'evoluzione della crisi del debito nella zona euro.

L'agenda macroeconomica prevede soltanto gli ordini di beni durevoli di luglio, stimati in rialzo del 2,4% (+0,5% al netto dei trasporti).

I prezzi dei Treasuries sono in rialzo, con il benchmark decennale che guadagna 5/32.

I titoli in evidenza oggi:

* La casa automobilistica olandese Spyker ha allungato al 28 settembre il periodo entro il quale si attende una risposta da GENERAL MOTORS sulla causa legale avviata per l'ipotesi che il gruppo Detroit abbia deliberatamente provocato il fallimento di Saab per impedire un accordo con un investitore cinese. Spyker chiede a GM danni per oltre 3 miliardi di dollari. Continua...