Borsa Usa tocca i massimi degli ultimi quattro anni

NEW YORK, 21 agosto (Reuters) - Wall Street ha toccato i massimi degli ultimi quattro anni, spinta dalle speranze di nuove misure di stimolo all'economia da parte delle banche centrali.

L'S&P ha registrato un rialzo di quasi tre punti percentuali in agosto. I volumi sono stati tuttavia sottili, con gli investitori in attesa delle riunioni di politica monetaria di settembre.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* Best Buy cede oltre il 3%, dopo aver rivisto al ribasso le proprie previsioni di utile per l'intero anno fiscale e aver sospeso il proprio piano di buyback per il 2012.