Borsa Usa lieve calo, mercato prende pausa

NEW YORK, 20 agosto (Reuters) - L'azionario Usa è in leggero ribasso, con il mercato che si prende una pausa dopo sei giorni consecutivi di rialzo.

Non aiuta la Banca Centrale Europea, che ha gettato acqua gelata sulle speranze di un ulteriore allentamento monetario per stimolare l'economia. Un portavoce della Bce, in merito a un pezzo del settimanale tedesco Der Spiegel su possibili acquisti di bond da parte della Bce, ha detto che parlare di decisioni che non sono state ancora prese può creare fraintendimenti.