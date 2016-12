Wall Street - Stocks to watch del 20 agosto

NEW YORK, 20 agosto (Reuters) - A meno di due ore dall'apertura del mercato azionario, i futures sugli indici di Wall Street muovono intorno alla parità.

I prezzi dei Treasuries Usa sono in calo, con il benchmark decennale che cede 10/32 e rende l'1,85%.

I titoli in evidenza oggi:

* La compagnia di assicurazioni Aetna ha firmato un accordo per acquisire la rivale Coventry Health Care per 5,7 miliardi di dollari in cash e azioni.