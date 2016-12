Wall Street - Stocks to watch del 17 agosto

NEW YORK, 17 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street indicano un avvio di seduta contrastato per la borsa Usa.

Nel frattempo, in Europa il paniere FTSEurofirst 300 ha toccato i massimi da 13 mesi e potrebbe chiudere l'undicesima settimana di fila di rialzi, sulle speranze di nuove misure per affrontare la crisi del debito.

Sul versante macro, in calendario per oggi i dati sulla fiducia dei consumatori dell'Università Michigan di agosto per cui gli economisti interpellati da Reuters si aspettano un aumento a 72,4 punti da 72,3 del report di luglio. Attesi anche i leading indicator economici del mese scorso.