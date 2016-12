Wall Street - Stocks to watch del 14 agosto

NEW YORK, 14 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo e indicano un'apertura positiva per la Borsa Usa.

In Europa il Pil della zona euro si è contratto dello 0,2% nel secondo trimestre, in linea con le attese degli analisti, mentre rimangono elevate le aspettative di nuove misure di stimolo per sostenere l'economia dell'area.

Intanto, negli Stati Uniti sono attesi per le 14,30 italiane i nuovi dati macro su prezzi alla produzione e vendite al dettaglio di luglio. Le previsioni degli economisti sono di una crescita rispettivamente dello 0,2% e dello 0,3% a fronte di un +0,1% e di un -0,5% a giugno.

Attorno alle 13,45 italiane, ICSC e Goldman Sachs diffonderanno le cifre sulle vendite delle catene commerciali per la settimana scorsa.

Sul versante risultati corporate, presentano i conti Home Depot, Estée Lauder, JDSU e The TJX Companies.

Attorno alle 13,10 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna lo 0,14%, il derivato sul Nasdaq lo 0,2% e il contratto a settembre sul Dow Jones sale dello 0,22%.

Chiusura in perdita i per gli indici Usa, dopo un rally di sei giorni. Il mercato si è indebolito in scia ai dati deludenti sulla crescita giapponese, promemoria questo delle difficoltà che interessano le economie globali.