Borsa Usa poco mossa, scambi sottili, vola Dean Foods, giù McDonald's

NEW YORK, 8 agosto (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono in lieve rialzo, confermando le difficoltà di trovare una direzione, in un contesto condizionato da volumi di scambio sottili.

Tra gli altri titoli in evidenza, New York Times corre (+6% circa): secondo All Things D, l'editore si appresta a cedere il dominio About.com ad Answers.com, sito controllato da Summit Partner e TA Associates, per 270 milioni di dollari.