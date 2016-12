Wall Street - Stocks to watch del 7 agosto

NEW YORK, 7 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, suggerendo che il mercato azionario potrebbe proseguire la salita di venerdì e lunedì, sulle attese che la Banca centrale europea prenderà presto misure per abbassare i costi di finanziamento di Spagna e Italia.

Attorno alle 13,50 italiane, il futures sullo S&P 500 sale dello 0,38%, il derivato sul Nasdaq guadagna lo 0,54% e il contratto a settembre sul Dow Jones segna +0,22%.

I prezzi dei titoli di Stato Usa sono in calo, in attesa delle aste previste per questa settimana. Il benchmark decennale cede 10/32, per un rendimento dell'1,599%.

I titoli in evidenza oggi:

* Pfizer e Johnson & Johnson hanno abbandonato ulteriori studi di uno dei più attesi farmaci sperimentali contro l'Alzheimer, che non ha superato una seconda sperimentazione clinica. Il titolo del socio Elan Corp eced l'11% nel pre-borsa a New York. L'attenzione è ora puntata al solanezumab, un farmaco simile che sta venendo sviluppato da Eli Lilly & Co e che è considerato a rischio. Eli Lylli cede il 2,5% nel pre-borsa.

* Citigroup Inc potrebbe dover sostenere una spesa straordinaria di circa 6 miliardi nel trimestre in corso per le svalutazione della società che ha con Morgan Stanley, secondo Barclays Capital. Il titolo di Citi è poco mosso nel pre-market.

* L'incendio che ha colpito la raffineria di Chevron a Richmond, Califormnia, è stato domato, ma non ancora completamente estinto.