Wall Street - Stocks to watch del 6 agosto

NEW YORK, 6 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono in terreno positivo facendo pensare ad un avvio in leggero rialzo sulla borsa Usa dopo il rally di venerdì scorso favorito dai dati sull'occupazione.

In assenza di nuovi dati macro e di rilevanti risultati semestrali americani il mercato si concentra sull'Europa e sulle aspettative di intervento della Banca centrale europea per contrastare la crisi del debito e in particolare acquistando bond italiani e spagnoli.

Attorno alle 13,40 italiane, il futures sullo S&P 500 sale dello 0,27%, il derivato sul Nasdaq guadagna lo 0,49% e il contratto a settembre sul Dow Jones segna +0,27%.

I prezzi dei titoli di stato Usa sono in leggero rialzo recuperando terreno dopo le perdite della scorsa settimana. Il benchmark decennale sale di 1/32, per un rendimento dell'1,564%.

I titoli in evidenza oggi:

* KNIGHT CAPITAL GROUP ha raggiunto con un gruppo di investitori un accordo per ottenere risorse per 400 milioni di dollari che permetteranno al market maker di continuare ad operare dopo l'incidente informatico nei programmi di trading che lo scorso mercoledì ha causato perdite per 440 milioni di dollari compromettendo la fiducia dei clienti.