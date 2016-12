Borsa Usa in perdita, pesa delusione per discorso Draghi

NEW YORK, 2 agosto (Reuters) - Gli indici di Wall Street perdono quota, dopo che il discorso del presidente Bce Mario Draghi ha deluso le speranze degli investitori sull'arrivo di nuovi stimoli a sostegno dell'economia Ue.

"Draghi si è limitato a preannunciare una possibile riattivazione del programma di acquisto asset sul mercato secondario. Questo è bastato per far scattare la delusione tra gli operatori che si attendevano ulteriori misure straordinarie e quelli che invece hanno semplicemente voluto prendere profitto attraverso il tipico sell on news dopo il recente rally" commenta Vincenzo Longo di Ig Markets.