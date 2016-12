Borsa Usa riduce perdite iniziali, Nasdaq positivo con Gilead

NEW YORK, 2 agosto (Reuters) - L'azionario Usa ha ridotto le perdite iniziali in una seduta che al momento è volatile con il Nasdaq che addirittura è tornato positivo.

In avvio il mercato è stato sotto pressione dopo i commenti del presidente della Bce Mario Draghi che ha deluso gli investitori che speravano in un'azione forte dopo che di recente aveva dichiarato che avrebbe fatto il necessario per salvare l'euro.