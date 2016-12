Wall Street - Stocks to watch del 1 agosto

NEW YORK, 1 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo indicando un avvio di seduta positivo per la borsa Usa, mentre tutti gli occhi sono puntati sulla Federal Reserve, che potrebbe oggi annunciare misure di sostegno (anche se non aggressive) all'economia statunitense.

Sull'altra sponda dell'Atlantico, il sentiment dei mercati appare piuttosto sottotono, dopo la raffica di indicatori Pmi in calo nelle principali economie europee per l'undicesimo mese di fila. Anche qui gli investitori sono in attesa del meeting di domani della Banca centrale europea, da cui potrebbero emergere nuovi stimoli monetari.

Sul versante macro saranno diffusi nel pomeriggio i dati Adp sull'occupazione e quelli sugli indici manifatturieri statunitensi. Gli economisti si attendono per luglio un Pmi (dati Markit) in rafforzamento a 52 punti dai 51,8 delle stime flash precedenti. In agenda anche le scorte Usa settimanali di prodotti petroliferi Eia.

Tra i risultati corporate, in evidenza quelli di MasterCard , Time Warner, Metlife e Harley-Davidson .

Attorno alle 13,25 italiane, il futures sullo S&P 500 sale dello 0,24%, il derivato sul Nasdaq guadagna lo 0,33% e il contratto a settembre sul Dow Jones segna +0,44%.

I prezzi dei Treasuries in Europa sono poco variati, con gli investitori alla finestra in attesa delle decisioni Fed. Il benchmark decennale perde 4/32, per un rendimento dell'l'1,48%.

I titoli in evidenza oggi: