Borsa Usa in lieve calo, attesa per riunioni Fed e Bce

NEW YORK, 30 luglio (Reuters) - Dopo il balzo delle ultime due sedute, gli indici di Wall Street sono in lieve ribasso, con gli investitori in attesa degli annunci delle banche centrali.

In settimana sono infatti previsti i consigli di Federal Reserve e Bce, che potrebbero decidere nuove misure di stimolo all'economia, anche se non è ancora chiaro se questi interventi saranno effettivamente decisi.

Dopo i rialzi delle prime battute, gli indici di Wall Street hanno ripiegato in territorio negativo, zavorrati dai titoli delle società legate ai consumi discrezionali e dai farmaceutici, mentre si mantengono in rialzo le utilitity e le tlc.

Tra i singoli titoli, Shaw Group guadagna oltre il 52% a 40,7 dollari dopo l'annuncio che Chicago Bridge & Iron l'acquisirà per 3,04 miliardi di dollari, pari a 46 dollari per azione (41 in cash e 5 in azioni).