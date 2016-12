Wall Street in rialzo su affermazioni Draghi, bene 3M ed Exxon

New York, 26 luglio (Reuters) - Le dichiarazioni del presidente della Bce Mario Draghi hanno effetto positivo su Wall Street. Draghi si è detto pronto ad adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare i paesi dell'eurozona, ribadendo l'irriversibilità della moneta unica.

Exxon Mobil Corporation ha reso noti oggi i risultati per il secondo trimestre: la compagnia energetica registra guadagni per 15,910 miliardi di dollari, entrate in aumento del 49% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Alle 17,40 il titolo è in rialzo dello 0,46%.