Borsa Usa in ribasso su timori Spagna, giù McDonald's, bene Peet

Bene il titolo di Peet's Coffee & Tea che balza del 28,5% dopo l'annuncio della sua acquisizione da parte di Joh. A. Benckiser per 1 miliardo di dollari. Inserita in un comparto, quello del retailing di caffè e té, caratterizato da forte competizione, Peet dovrebbe ricevere una decisa scossa finanziaria dall'acquisizione. L'offerta è di 73,50 dollari ad azione cash, pari a un premio di quasi il 29% sul prezzo di chiusura del titolo di venerdì pari a 57,16 dollari.

In rialzo anche Halliburton Co, colosso dei servizi petroliferi, che guadagna il 2% a seguito di utili trimestrali migliori delle attese di Wall Street, registrati grazie a un'espansione delle attività esplorative fuori dal Nord America. La società si attende una crescita dei margini nella regione il prossimo anno.

Risultati sopra le previsioni anche per il secondo produttore di giocattoli Usa, Hasbro, che guadagna il 3,6% grazie a una migliorata gestione degli stock e all'aumento delle quote di mercato. La società ha superato le attese per la prima volta in sei trimestri.