Borsa Usa in netto calo contagiata da timori su Spagna e Grecia

NEW YORK, 23 luglio (Reuters) - Wall Street in netto calo a inizio seduta, contagiata dalla debolezza che ha investito tutti i mercati azionari per la paura che la Spagna sia più vicina alla necessità di chiedere l'aiuto internazionale per un salvataggio sovrano e che la Grecia possa trovarsi nelle condizioni di uscire dall'euro.